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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة عقربا جنوب نابلس ويصادر مركبة على خلفية حادث حاجز زعترة (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة عقربا جنوب نابلس ويصادر مركبة على خلفية حادث حاجز زعترة (صورة)
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
عنصران من الجيش الإسرائيلي
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أفادت مراسلة RT في رام الله بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عقربا جنوب نابلس وصادر مركبة، وذلك على خلفية حادث زعترة قبل أيام.

وقتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 2 آخران بجروح جراء إطلاق نار على حاجز زعترة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي.

الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة عقربا جنوب نابلس ويصادر مركبة على خلفية حادث حاجز زعترة (صورة)

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي عن إلقاء القبض على رجل فلسطيني اتهتمه يتنفيذ العملية.

وقالت الشرطة: "مع نهاية أنشطة استخبارية وميدانية مكثفة قام بها جهاز الأمن العام الشاباك وجيش الدفاع وشرطة إسرائيل، تم إلقاء القبض على الإرهابي الذي نفذ العملية الإرهابية التي تخللها إطلاق النار في مفترق تابواح، مما أسفر عن مقتل يهودا جويتا وجرح مواطنين إسرائيليين اثنين".

وأضافت أن "المشتبه المخرب هو منتصر شلبي البالغ 44 عاما من سكان ترمص عيا غير منتم لمنظمة إرهابية".

المصدر: RT

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