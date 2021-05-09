رجل استخبارات مصري سابق يكشف تفاصيل محاولة القذافي اغتيال البكوش في القاهرة

كشف اللواء محسن الفحام نائب رئيس جهاز الأمن الوطني المصري السابق تفاصيل محاولة اغتيال المعارض الليبي عبد الحميد البكوش، على يد أشخاص أرسلهم الزعيم الراحل معمر القذافي للقاهرة.

وأضاف الفحام في الحلقة السابعة والعشرين من برنامج "كنت ضابطا" الذي يقدمه تلفزيون "اليوم السابع" المصري قائلا: "اشتغلت 34 سنة من عمري في مطار القاهرة، منذ تخرجي برتبة ملازم إلى خروجي من الخدمة برتبة لواء، وبفضل الله كانت قضية محاولة اغتيال المعارض الليبي ورئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد البكوش، في مصر، عام 1984 من أهم القضايا التي شرفت بالمشاركة فيها".

وتابع: "أرسل الرئيس الليبي معمر القذافي، 3 عناصر أجنبية لاستهداف المعارض الليبي عبد الحميد البكوش، الذي كان يعيش على الأراضي المصرية كلاجئ سياسي، وجاءت لنا المعلومة إلا أننا لم نتمكن وقتها من تحديد هوية الأشخاص وعلى أي طائرة تحديدا، فتتبعنا كل رحلات الطائرات القادمة من دول قريبة من تلك الدولة الأجنبية، إلى أن كانت اللحظة الحاسمة".

إقرأ المزيد

وأكمل أن الأمن المصري وجد "على متن إحدى الرحلات، 3 أشخاص أجانب لا يحملون جنسية الدولة القادمين منها، لكنهم كانوا في غاية السذاجة، حيث كانوا يحملون شنطة يد بنفس الشكل، أدخلناهم الجمارك للتفتيش، فوجدنا داخل الشنط رسم للمنزل المقيم فيه المعارض الليبي عبد الحميد البكوش، وكان هذا هو الخيط الذي أوصلنا إلى خطة الاغتيال وإفشالها، بخطة شديدة الذكاء، أعلنا فيها أنه تم قتله، لكن بعد فترة ظهر اللواء أحمد رشدي، وزير الداخلية في ذلك الوقت، على شاشة التلفزيون المصري، وبجواره عبد الحميد البكوش، وقال رشدي وقتها جملته الشهيرة "Bakosh is alife".. البكوش حي".

المصدر: اليوم السابع