 
مباشر

عائلة لجين الهذلول تعلن استدعاءها لدى الداخلية السعودية

أخبار العالم العربي

عائلة لجين الهذلول تعلن استدعاءها لدى الداخلية السعودية
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcx2

أعلنت عائلة الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول أن أجهزة الأمن في المملكة استدعت ابنتها لجين، بعد ثلاثة أشهر على إطلاق سراحها.

وذكرت علياء الهذلول شقيقة لجين في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" وعلى حسابها في "تويتر" اليوم الأحد، أن مكتب المديرية العامة للمباحث في وزارة الداخلية في العاصمة الرياض استدعى لجين وطلب منها التوقيع على "أمر إبلاغ" بقرار المحكمة العليا المؤيد لحكم محكمة الاستئناف المتخصصة بحقها.

وتعرضت السعودية لانتقادات دولية واسعة على خلفية قضية لجين الهذلول التي اعتقلت في يونيو 2017 وأمضت 33 شهرا وراء القضبان.

وفي أواخر ديسمبر 2020، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين وعشرة أشهر من العقوبة المقررة.

وتمت إدانتها بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب.

وأطلق سراحها في فبراير 2020، مع فرض بعض الشروط عليها، بما في ذلك حظر سفرها وامتناعها عن التعليق على ظروف احتجازها.

وأقرت محكمة الاستئناف في مارس الحكم الصادر ضد لجين، من المحكمة الجزائية المتخصصة.

المصدر: RT + أسوشيتد برس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا