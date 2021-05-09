مصر ترسل حزمة كبيرة من المساعدات إلى الهند لدعمها ضد كورونا

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد عن إرسال حزمة كبيرة من المساعدات إلى الهند التي تعاني من تفشي فيروس كورونا بوتائر غير مسبوقة عالميا.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر محمد محمود الرفاعي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن ثلاث طائرات نقل عسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الهند، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية لدولة الهند لمواجهة أزمة تفشى فيروس... Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Sunday, May 9, 2021

وأشار المتحدث إلى أن هذه المساعدات تقدم في وقت تعاني فيه الهند من أزمة تفشي كورونا والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، مضيفا: "تأتى تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات".

ويأتي ذلك عقب إعلان شركة طيران الإمارات في وقت سابق من اليوم أنها ستنقل الإمدادات الطبية من دبي إلى تسع مدن في الهند بدون رسوم اعتبارا من الأسبوع الحالي.

المصدر: RT