الأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس ونقود جهدا لبلورة موقف دولي ضدها

حذر الأردن السلطات الإسرائيلية من مغبة تصرفاتها الأخيرة في مدينة القدس، مؤكدا أنه يقود جهدا من أجل بلورة موقف دولي ضدها.

وشددت الخارجية الأردنية في بيان صدر اليوم الأحد عن المتحدث باسمها ضيف الله الفايز، على أن المملكة "تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى/الحرم القدسي والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة".

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.

🇯🇴#الأردنpic.twitter.com/cfOvPVh9pM — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) May 9, 2021

وأكدت الوزارة أن الأردن انطلاقا من وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيواصل "تكريس كل إمداداته" للحفاظ على هوية تلك المقدسات والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية التي وصفتها "تصرفا همجيا ومرفوضا ومدانا".

وقال المتحدث إن الخارجية الأردنية تخوض "اشتباكا يوميا مع السلطات الإسرائيلية لوقف الانتهاكات والاعتداءات على الأقصى والمصلين"، لافتا إلى أن عمّان حذرت إسرائيل من مغبة انتهاكاتها وطالبتها بالتقيد بالتزاماتها الدولية واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المدينة.

وتابع أن المملكة الهاشمية لا تزال على تواصل مستمر مع الجانب الفلسطيني من أجل تنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية و"بلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها".

وذكر أن "جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها".

المصدر: RT