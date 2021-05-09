 
مباشر

الأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس ونقود جهدا لبلورة موقف دولي ضدها

أخبار العالم العربي

الأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس ونقود جهدا لبلورة موقف دولي ضدها
Reuters Ammar Awad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcuu

حذر الأردن السلطات الإسرائيلية من مغبة تصرفاتها الأخيرة في مدينة القدس، مؤكدا أنه يقود جهدا من أجل بلورة موقف دولي ضدها.

وشددت الخارجية الأردنية في بيان صدر اليوم الأحد عن المتحدث باسمها ضيف الله الفايز، على أن المملكة "تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى/الحرم القدسي والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة".

وأكدت الوزارة أن الأردن انطلاقا من وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيواصل "تكريس كل إمداداته" للحفاظ على هوية تلك المقدسات والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية التي وصفتها "تصرفا همجيا ومرفوضا ومدانا".

وقال المتحدث إن الخارجية الأردنية تخوض "اشتباكا يوميا مع السلطات الإسرائيلية لوقف الانتهاكات والاعتداءات على الأقصى والمصلين"، لافتا إلى أن عمّان حذرت إسرائيل من مغبة انتهاكاتها وطالبتها بالتقيد بالتزاماتها الدولية واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المدينة.

وتابع أن المملكة الهاشمية لا تزال على تواصل مستمر مع الجانب الفلسطيني من أجل تنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية و"بلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها".

وذكر أن "جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا