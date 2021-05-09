الأردن.. توقيف ضابط وأفراد شرطة "تجاوزوا القانون" مع عنصر في الجيش (فيديو)

أمر مدير الأمن العام الأردني اللواء حسين الحواتمة بتوقيف ضابط وأفراد من الشرطة، بعد انتشار فيديو أظهر "تجاوزهم وتعاملهم غير الصحيح" مع أحد عناصر الجيش الأردني.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن "اللواء الحواتمة أمر وبعد التأكد من صحة الفيديو الذي جرى تداوله بتوقيف ضابط وأفراد في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة، لتجاوزهم ومخالفتهم القانون والأعراف وتعاملهم غير الصحيح مع أحد منتسبي القوات المسلحة الباسلة".

وأضاف أن اللواء الحواتمة "أوعز للقضاء الشرطي بالإسراع في إنهاء التحقيقات واتخاذ أشد الإجراءات القانونية وتوقيف الضابط والأفراد الذين ظهروا في الفيديو، وصولا لإنفاذ العقوبات الرادعة بحق المتجاوزين عملا بأحكام القانون".

وتابع أن "مديرية الأمن العام لن تتوانى عن التعامل مع أي تجاوزات فردية لا تعكس الصورة الحقيقية عن مبادئها الثابتة في تطبيق سيادة القانون في إطار من المساءلة والمحاسبة، كما أنها لا تعكس علاقة الأخوة مع رفاق السلاح من القوات المسلحة الأردنية، والتي نعدها المظلة التي تظلنا، والتي نقف مع أبنائها كتفا بكتف وعلى كل شبر من ثرى وطننا الطهور للدفاع عن أمنه وحماه".

وشدد على أن المديرية "وبكونها معنية بإنفاذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لن تقبل بأي تجاوز على القوانين من أحد منتسبيها، وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بصون الحقوق".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام الضابط مع اثنين من أفراد الشرطة بسحب عنصر يرتدي الزي العسكري ووضعه بالقوة في سيارة تابعة لهم.

بالله عليكم انظروا الى اين وصل حال الاردنيين مع الجهات الامنية جندي يرتدي شعار الجيش العربي يهان ويمسح بكرامته الارض pic.twitter.com/2CH1qW7RXq — Adnan Malkawi (@SunMlk64) May 8, 2021

المصدر: "خبرني"