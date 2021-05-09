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الطيران الإسرائيلي يقصف موقعين شرق دير البلح وسط قطاع غزة

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الطيران الإسرائيلي يقصف موقعين شرق دير البلح وسط قطاع غزة
RT
الطائرات الإسرائيلية تقصف موقعين شرق دير البلح وسط قطاع غزة (صورة من الأرشيف)
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قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضاحايا جراء العملية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع (إف - 16) قصفت بصاروخين موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وكان قد أصيب الليلة الماضية ثلاثة شبان على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، عقب قمع تظاهرة نصرة للأقصى، وإسنادا لأبناء الشعب في مدينة القدس المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.

المصدر: وكالات

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