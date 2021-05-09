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الملكة رانيا العبد الله تغرد في أحب الليالي: اللهم أنعم علينا بالسكينة

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الملكة رانيا العبد الله تغرد في أحب الليالي: اللهم أنعم علينا بالسكينة
Reuters Joshua Roberts
الملكة رانيا العبد الله ـ أرشيف
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دعت ملكة الأردن رانيا العبد الله، الله عز وجل في ليلة القدر أن "ينعم علينا بالأجر والسكينة والعافية".

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "نناجيك يا أرحم الراحمين في أحب الليالي وأفضلها أن تنعم علينا بالأجر والسكينة والعافية".

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله قد أحييا مساء السبت ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمّان.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا تظهر الملك عبد الله وولي عهده يؤديان الصلاة في مسجد الهاشمية.

المصدر: "تويتر"

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