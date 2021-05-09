الملكة رانيا العبد الله تغرد في أحب الليالي: اللهم أنعم علينا بالسكينة

دعت ملكة الأردن رانيا العبد الله، الله عز وجل في ليلة القدر أن "ينعم علينا بالأجر والسكينة والعافية".

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "نناجيك يا أرحم الراحمين في أحب الليالي وأفضلها أن تنعم علينا بالأجر والسكينة والعافية".

نناجيك يا أرحم الراحمين في أحب الليالي وأفضلها أن تنعم علينا بالأجر والسكينة والعافية #ليلة_القدر — Rania Al Abdullah (@QueenRania) May 8, 2021

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله قد أحييا مساء السبت ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمّان.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا تظهر الملك عبد الله وولي عهده يؤديان الصلاة في مسجد الهاشمية.

المصدر: "تويتر"