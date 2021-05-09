السعودية.. إنقاذ طفلة معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور في المدينة المنورة

أعلنت الشرطة السعودية عن إنقاذ طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة في المدينة المنورة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني إن "الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة بعنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة، وبمباشرة الحالة أنقذت الطفلة ذات الثلاثة أعوام، ونقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة".

وأضاف أنه "تم توقيف سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع وجدت على سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة".

المصدر: "عكاظ"