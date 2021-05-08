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سوريا .. لغم أرضي يودي بحياة أب مع بناته الثلاث

مجتمع

سوريا .. لغم أرضي يودي بحياة أب مع بناته الثلاث
"مليحة العطش" ـ فيسبوك
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توفى شخص مع ثلاث من بناته بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف درعا جنوب سوريا

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ضحايا بينهم طفلة بانفجار لغم في ريف حماة وسط سوريا
ضحايا بينهم طفلة بانفجار لغم في ريف حماة وسط سوريا

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأب (32 عاما) وبناته كانوا في سيارة عبرت فوق لغم أرضي أدى انفجاره الشديد إلى وفاتهم على الفور، وذلك في "وادي مليحة العطش" قرب مدينة إزرع بريف درعا الشرقي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن أكبر البنات لا يتجاوز عمرها 11 عاما.

وينحدر الأب "عايد الرحيل" من منطقة نمرة في محافظة السويداء، وكان يقيم منذ سنوات في درعا مع بناته اللواتي قضين معه في الانفجار: شهد، ورغد، وتغريد، وكان الأب يعمل في رعاية المواشي.

وذهب العشرات ضحايا انفجار الألغام من مخلفات الحرب، وخاصة على أطراف البادية السورية حيث يعمل كثيرون في الرعي أو جمع الكمأة، وقبل نحو أسبوعين انفجر لغمين أرضيين في ريف السلمية ما أدى إلى وفاة طفلة.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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