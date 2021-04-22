ضحايا بينهم طفلة بانفجار لغم في ريف حماة وسط سوريا

توفيت طفلة وأصيب 3 أشخاص بجروح، جراء انفجار لغمين من مخلفات الحرب في ريف حماة وسط سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة الشرطة أن لغما انفجر بمدنيين أثناء رعيهم الأغنام في الأراضي الزراعية التابعة لقرية أبو حبيلات شرق سلمية بريف حماة، وهو ما أدى إلى وفاة الطفلة وإصابة مدنيين اثنين.

وأضاف أن لغما آخر انفجر في منطقة وادي العذيب بالريف الشرقي لسلمية أيضا أدى إلى إصابة مدني ونفوق عدد من الأغنام.

بينما ذكرت وسائل إعلام في مدينة السلمية، أن الجرحى نقلوا إلى مشفى السلمية الوطني، ومن بينهم شقيقة الطفلة المتوفاة التي تعرضت لجروح، وصفت بأنها طفيفة.

وتتكرر حوادث انفجار ألغام من مخلفات الحرب، وشهدت الأشهر الأخيرة عددا من تلك الحوادث التي يذهب ضحيتها غالبا عمال يبحثون عن "الكمأة" في ريف السلمية، وكان أكثر تلك الحوادث دموية ما شهدته قرية رسم الأحمر في منطقة وادي العذيب، حين قتل 18 شخصا بينهم 9 من أسرة واحدة، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقل عمالا يجمعون الكمأة.

المصدر: سانا + RT