قائد الأركان الإسرائيلي يوعز للأجهزة الأمنية بالاستعداد للتصعيد

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي أوعز للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات استعدادا لمزيد من التصعيد، بعد مواجهات عنيفة شهدتها مدينة القدس.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، أن كوخافي ترأس اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وتابع: "أوعز رئيس الأركان بتعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالاضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى".

ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل قليل اجتماعًا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة والشاباك حيث أوعز رئيس الأركان على تعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالاضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2021

وحصلت مراسلة RT في القدس على فيديوهات تظهر عناصر للشرطة الإسرائيلية وهم ينفذون عمليات مداهمة واعتقالات في المدينة.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن 230 فلسطينيا على الأقل اعتقلوا في القدس منذ بداية شهر رمضان.

يأتي ذلك على خلفية إصابة أكثر من 200 فلسطيني خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

المصدر: RT