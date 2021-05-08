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النواب الليبي يرفض بيانا عن واشنطن و4 دول أوروبية: تدخل غير مقبول

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النواب الليبي يرفض بيانا عن واشنطن و4 دول أوروبية: تدخل غير مقبول
Reuters
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اعتبر مجلس النواب الليبي البيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، تدخلا غير مقبول ومرفوضا في الشأن الليبي.

وقال مجلس النواب في بيان أصدره الجمعة، إن بيان سفراء هذه الدول لا يخدم التوافق الوطني الذي أنجز بعد وقت طويل وتطلب جهدا كبيرا لنصل إلى ما تم تحقيقه، معربا في الوقت نفسه عن رفضه القاطع لما جاء في البيان.

وختم  المجلس بضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

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وقالت السفارات في بيان أصدرته في وقت سابق إن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الهيئات ذات الصلة والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمقصود هنا التغيير في المناصب السيادية المتعلقة بالانتخابات.

المصدر: وكالات

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