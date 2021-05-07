مصر.. أول تعليق للشاب الذي قابله السيسي خلال جولته: "ربنا استجاب لدعواتي"

فوجئ محمد رمضان البالغ 39 عاما بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمامه خلال تفقده أعمال التطوير بالمحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

ووصف محمد رمضان هذه اللحظة بأنها "باب السما اتفتح له".

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والشاب الذي يدير "سوبر ماركت" أكد أنه ارتبك كثيرا عند رؤية الرئيس السيسي أمامه، إلا أنه اعتبر اللقاء المفاجئ استجابة من السماء لدعواته الكثيرة: "دعيت ربنا امبارح في الليلة الوترية وقولت يا رب متحوجنيش ولا تذلني لحد بسبب كثرة الديون وتراكمها علي".

وفي اليوم الثاني خرج مع زوجته وابنيه مستقلين "موتوسيكل"، ليوقفهم موكب الرئيس: "الريس فتح باب العربية وقال للي معاه خلوه ييجي هو ومراته وأولاده".

وأكد رمضان أنه كان يسير في طريقه إلى منطقة الزاوية الحمراء حيث يعمل هناك في محل سوبر ماركت تمتلكه زوجة شقيقه، وقال: "والله كان في جيبي ميكملش 130 جنيه وكنت ماشي أكلم نفسي".

وتابع: "ربنا استجاب لدعايا.. كنت ماشي تحت كوبري مسطرد ولقيت الريس بيقول أؤمرني طلباتك إيه وكررها مرتين كأن باب السما اتفتح لي"، مضيفا: "صليت الجمعة ومشيت في طريقي لقيت ضباط كتير وعربيات كتير خوفت ومشيت بعيد لكن لما لقيت الرئيس روحت عليه ونده عليا قالي تعالي وسمعني، أنا مطلبتش منه حاجة عشان مكنتش مصدق نفسي".

المصدر: RT