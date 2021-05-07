السيسي يرد على مواطن ناشده بتوفير شقة: "من عيني.. خدوا بياناته" (فيديو)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين خلال تنفيذه جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأثناء الجولة التفقدية التقى المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وبعدما انتهى من حديثه معهم، وجه الرئيس أحدهم بإحضار المواطنين الذين كانوا يقفون في محيط أماكن تواجده، قائلا: "هات لي الناس دي".

وتحدث أحد المواطنين الذي كان يقف مع طفليه إلى الرئيس، قائلا: "اتمنيتها من ربنا"، ورد الرئيس السيسي بأن سأل الطفلين عن اسميهما، وتبين أن الأول اسمه عمر والثاني اسمه ياسين.

كما تحدث سائق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بحيي الجيش المصري والناس دي شغالة 100 100، وأنت ربنا يديك الصحة، بس عاوز شقة والنبي يا باشا"، ليرد الرئيس: "من عيني"، ووجه حديثه إلى مساعديه: "خدوا بياناته".

المصدر: وسائل إعلام مصرية