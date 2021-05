القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز

With Tear gas bombs and rubber bullets,the Israeli Occupation Police are attacking worshipers in the Bab Al-Silsila area, west of Al-Aqsa Mosque, Jerusalem.#الأقصى_في_خطر#Palestine#AlqudsDay2021#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#اقتحام_٢٨_رمضان#SaveSheikhJarrahpic.twitter.com/3NWZlGkKup