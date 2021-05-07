محمود عباس يمنح وساما لوالدة الرئيس الشيشاني

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس وساما لوالدة الرئيس الشيشاني رئيسة مؤسسة "أحمد قديروف الخيرية" في جمهورية الشيشان الروسية أيماني قديروفا، تقديرا لجهودها في مساعدة الشعب الفلسطيني.

وسلم ممثل الرئيس في الشيشان السفير عوض زعول، الوسام للسيدة قديروفا، مثنيا على جهودها من خلال مؤسسة الشهيد أحمد قديروف في تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.

وكان آخر المساعدات تقديم 20 ألف لقاح ضد فيروس كورونا، والتي وصلت فلسطين قبل أيام.

من جانبها، شكرت قديروفا الرئيس عباس على تكريمه لها معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق المساعدة والمساندة من الجميع حتى ينعم بالحرية والاستقلال، ويزول الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين.

وأضافت والدة الرئيس الشيشاني أن بلادها قيادة وشعبا ستبقى دائما الى جانب القضية الفلسطينية العادلة في كافة المجالات.

المصدر: وفا