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نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني

أخبار العالم العربي

نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني
RT / Twitter
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي وقائد الجيش الباكستان الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا
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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي في جدة، قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا في الجوانب العسكرية والدفاعية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

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