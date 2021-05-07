نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني
استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي في جدة، قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا.
وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا في الجوانب العسكرية والدفاعية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.
رحبّت بأخي الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني في زيارته إلى المملكة.. بحثنا آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا والعلاقات الدفاعية مع جمهورية الباكستان الشقيقة، وحرص بلدينا المشترك على كل ما يخدم أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/wia7sSYHVi— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 6, 2021
المصدر: صحيفة "عكاظ"