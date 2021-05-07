نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني

رحبّت بأخي الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني في زيارته إلى المملكة.. بحثنا آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا والعلاقات الدفاعية مع جمهورية الباكستان الشقيقة، وحرص بلدينا المشترك على كل ما يخدم أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/wia7sSYHVi