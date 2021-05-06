غزة تباشر صرف المنحة القطرية في القطاع

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة غدا الجمعة.

وقال: "المنحة ستصرف لـ100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة".

وأضاف: "عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي".

وشدد على أن "العملية ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة، بشكل يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع".

المصدر: RT