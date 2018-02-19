منحة قطرية لقطاع غزة لتخفيف الحصار

أكد السفير القطري المسؤول عن إعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، أن الدوحة قدمت منحة إنسانية بقيمة 9 ملايين دولار من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية الراهنة في القطاع.

وقال العمادي، إن المنحة وزعت على تغطية وقود المستشفيات ومستلزماتها الطبية الدوائية ودفع رسوم طلبة الجامعات وترميم المنازل، موضحا أن مليونين و300 ألف دولار خصصت للمساعدات الغذائية والأغطية، و500 ألف دولار لشراء وقود المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتخصيص مليوني دولار للأدوية.

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كما خصص مليونا دولار لترميم بيوت المحتاجين، بالإضافة إلى تخصيص مليون دولار لتسديد رسوم الطلبة الجامعيين، ومليونين للحالات الإنسانية والمرضية.

وأكد السفير القطري، أن المنحة لا تغطي أكثر من شهر واحد، معبرا عن أمله في أن تكون حافزا قويا للدول الأخرى، يدفعهم للتحرك لإنقاذ القطاع.

وقال السفير إن المنحة القطرية جاءت "في وقت يرى العالم سكان قطاع غزة ويراقبهم وهم يواجهون القهر والموت البطيء".

المصدر: وكالات

إياد قاسم