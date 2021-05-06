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أمير قطر والرئيس التركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية

أخبار العالم العربي

أمير قطر والرئيس التركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
Reuters
أمير قطر والرئيس التركي
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم مع الرئيس أردوغان، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".

كما بحث الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في الشرق الأوسط.

المصدر: RT + وكالات

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