ليبيا.. تكليف حسين العائب بمهام رئاسة جهاز المخابرات

كلف المجلس الرئاسي الليبي في قرار صدر عنه اليوم الخميس، حسين محمد العائب، بمهام رئاسة جهاز المخابرات الليبية.

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يأتي ذلك، عقب إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أنه سيتوجه إلى جنوب البلاد اليوم الخميس للقاء قيادات عسكرية ضمن المساعي لتوحيد الجيش.

وقال الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء في العاصمة طرابلس: "أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية.. وسأتجه غدا إلى الجنوب لألتقي قيادات عسكرية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية".

وأعرب الكوني عن مخاوفه من استمرار انقسام المؤسسة العسكرية في البلاد، مشيرا إلى أن "الجيش لم يتوحد حتى الآن بسبب وجود أزمة ثقة بين الطرفين"، آملا أن تبدأ خطوات فعلية لتوحيد الجيش خلال الفترة المقبلة.

المصدر: أخبار ليبيا