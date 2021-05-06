"لا تزال أيديهم على الزناد".. تحرك جديد للمجلس الرئاسي الليبي في ملف توحيد الجيش

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أنه سيتوجه إلى جنوب البلاد اليوم الخميس للقاء قيادات عسكرية ضمن المساعي لتوحيد الجيش.

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وقال الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء في العاصمة طرابلس: "أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية.. وسأتجه غدا إلى الجنوب لألتقي قيادات عسكرية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية".

وأعرب الكوني عن مخاوفه من استمرار انقسام المؤسسة العسكرية في البلاد، مشيرا إلى أن "الجيش لم يتوحد حتى الآن بسبب وجود أزمة ثقة بين الطرفين"، آملا أن تبدأ خطوات فعلية لتوحيد الجيش خلال الفترة المقبلة.

وحذر نائب رئيس المجلس الرئاسي من أن "الطرفين المتحاربين لا تزال أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية"، مؤكدا أن "الجنوب دفع الثمن باهضا بسبب الأزمة السياسية والحروب".

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كما أعرب الكوني عن مخاوفه من انتصار المعارضة في تشاد، وقال: "نخشى أن تنتصر المجموعة المعارضة في تشاد وتصبح تشاد في فوضى تؤثر على ليبيا"، لافتا إلى أنها "تسلحت وتدربت جيدا وتحصلت على أموال". وأضاف أن المجلس الرئاسي يخطط لإنشاء "غرفة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية".

وبشأن الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، عبر الكوني عن عدم ارتياحه لفكرة تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خشية أن يؤثر ذلك في العملية الانتخابية نهاية العام.

وناشد مجلس النواب الإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من القيام بمهامها.

المصدر: "الوسط"