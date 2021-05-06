رسالة للأسد من الكاظمي نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

وقالت الرئاسة السورية إن الرسالة "تمحورت حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية".

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري ـ العراقي، في مختلف المجالات".

وأشارت إلى أن ذلك "يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات".

المصدر: RT