مصر.. وزارة الزراعة تقرر إغلاق حدائق الحيوانات والحدائق التابعة لها لمدة أسبوعين

قرر وزير الزراعة المصري السيد القصير، إغلاق حدائق الحيوانات والأورمان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة وباقي المحافظات، اعتبارا من يوم الخميس ولمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه "في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات اعتبارا من الخميس ولمدة أسبوعين".

وأضافت أن هذا القرار جاء "التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في هذا الشأن، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأشارت إلى أن القصير أصدر توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدمي ومتلقي الخدمة.

المصدر: RT