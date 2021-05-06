الأوقاف المصرية تحدد مدة تكبيرات العيد والخطبة

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن "مدة تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق، فيما لن تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق".

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، إن "صلاة العيد ستقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط".

وأشار إلى أنه "لن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة".

ولفت إلى أنه من بين الإجراءات الإلزامية هي ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي وعدم فتح دورات المياه".

وأكد أنه "سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، وان مدة التكبير لن تزيد عن 7 دقائق ومدة الخطبة عن 10 دقائق".

وأضاف أنه "لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد".

وشدد على أنه "لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال".

وأضاف: "حافظوا على بيوت الله مفتوحة..حافظوا على أنفسكم والتزموا بالإجراءات، حتى يظل العيد فرحة".

المصدر: RT