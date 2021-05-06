الشرطة الإسرائيلية: القبض على فلسطيني قتل مستوطنا وأصاب 2 آخرين في الضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إلقاء القبض على رجل فلسطيني تتهمه بقتل إسرائيلي وإصابة 2 آخرين.

وقالت الشرطة، في بيان: "مع نهاية أنشطة استخبارية وميدانية مكثفة التي قام بها جهاز الأمن العام الشاباك وجيش الدفاع وشرطة إسرائيل، تم إلقاء القبض على الإرهابي الذي نفذ العملية الإرهابية التي تخللت إطلاق النار في مفترق تابواح، مما أسفر عن مقتل يهودا جويتا... وجرح مواطنين إسرائيليين آخرين (اثنين)".

وأضاف البيان أن "المشتبه المخرب هو منتصر شلبي البالغ 44 عاما من سكان ترمص عيا غير منتم لمنظمة إرهابية".

وذكرت الشرطة: "بعد تلقي معلومات استخبارية في جهاز الأمن العام الشاباك، داهم محاربو وحدة مكافحة الإرهاب اليمام وأفراد من جهاز الأمن العام الشاباك هذه الليلة مبنى كان يختبئ فيه المشتبه المطلوب في قرية سلواد، وقاموا بإلقاء القبض عليه ومن ثم أحيل إلى تحقيق في جهاز الأمن العام".

والأحد أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إصابة 3 أشخاص في العشرينيان من مستوطنة إيتامار في الضفة الغربية المحتلة جراء هجوم أطلق من سيارة عليهم، وفارق أحد الجرحى الحياة سابقا.

المصدر: RT