إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين خلال قمع قوات إسرائيلية لمعتصمين في القدس

أصيب فلسطينيان بجروح واعتقل آخران، مساء اليوم الأربعاء، خلال اعتداء قوات إسرائيلية على المواطنين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.

وأضاف شهود العيان أن جنودا إسرائيليين رشوا عددا من المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المستوطنون الهتافات العنصرية الداعية إلى الاعتداء على العرب وتفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.

وأمهلت محكمة إسرائيلية عائلات فلسطينية في الحي المذكور حتى الخميس للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين قبل الاستيلاء على ممتلكاتهم.

المصدر: "وفا"