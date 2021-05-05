المحكمة الإسبانية العليا تنفي استدعاء زعيم "البوليساريو"

نفت المحكمة الإسبانية العليا استدعاء زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، الذي يعالج في مستشفى بإسبانيا، بعد أن أشارت تقارير إلى أنه يواجه شكوى بتهمة ارتكاب "أعمال تعذيب".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم المحكمة قوله إن إبراهيم غالي "لم يتم استدعاؤه الأربعاء".

وأوضح أنه "لم يُطلب من الشرطة سوى تحديد مكانه والتحقق مما إذا كان في إسبانيا"، مضيفا أن "القاضي طلب من الشرطة إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذا الشخص، الذي يقال إنه بمستشفى في لوغرونيو في شمال إسبانيا هو بالفعل غالي".

وكان موقع "إستريتشو نيوز" أفاد بأن قاضي التحقيق في مدريد، سانتياغو بيدراز غوميز، أصدر أمرا بالاستماع لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي في 5 مايو الجاري، إثر شكوى مقدمة ضده.

المصدر: وكالات + "هسبريس"