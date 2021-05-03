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موقع: قاض إسباني يأمر بالاستماع لزعيم "البوليساريو" إثر شكوى مقدمة ضده

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موقع: قاض إسباني يأمر بالاستماع لزعيم
Reuters RYAD KRAMDI
زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي
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أفاد موقع "إستريتشو نيوز" الإسباني بأن قاضي التحقيق في مدريد، سانتياغو بيدراز غوميز، أصدر أمرا بالاستماع لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي في 5 مايو الجاري، إثر شكوى مقدمة ضده.

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وأشار الموقع إلى أن الشكوى تتهم غالي بـ"الاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب".

يذكر أن غالي موجود حاليا في إسبانيا لتلقي العلاج، حيث يعاني من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال يوم السبت إن المغرب لا يزال ينتظر ردا مرضيا ومقنعا من إسبانيا بشأن قرارها السماح لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بدخول أراضيها​​​.

المصدر: "إستريتشو نيوز"

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