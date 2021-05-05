المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع نظيره الأميركي سبل وقف إطلاق النار في اليمن

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، مع نظيره الأميركي تيم ليندركينغ، جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال غريفيث في تغريدة: "سرّني اللقاء بالسيناتور كريس ميرفي والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ هذا الصباح في عمّان، ناقشنا الوضع في مأرب وآفاق التوصل إلى اتفاق حول الموانئ والمطار ووقف إطلاق نار واستئناف العملية السياسية في اليمن".

غريفيث: "سرّني اللقاء بالسيناتور @ChrisMurphyCT والمبعوث الأميركي الى #اليمن تيم لاندركينغ هذا الصباح في عمّان. ناقشنا الوضع في مأرب وآفاق التوصّل إلى اتفاق حول الموانئ والمطار ووقف إطلاق نار واستئناف العملية السياسية في #اليمن." pic.twitter.com/O8Nqk8nHo4 — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) May 4, 2021

ويأتي اللقاء غداة إعلان القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك العجري، فشل زيارة المبعوثين الأممي والأميركي إلى العاصمة العُمانية مسقط، التي هدفا من خلالها إلى التوصل إلى اتفاق عبر الوسطاء العُمانيين لإيقاف هجوم "أنصار الله" على مأرب شمال شرقي اليمن، ووقف إطلاق النار في اليمن، وبدء مفاوضات سياسية بين أطراف الصراع في البلد.

ويتواصل القتال بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة مأرب إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة.

المصدر: وكالات