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تركيا: مشاورات ستعقد مع الجانب المصري تهدف لإيجاد أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات

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تركيا: مشاورات ستعقد مع الجانب المصري تهدف لإيجاد أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات
Reuters MURAD SEZER
علم تركيا
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن مشاورات سياسية ستعقد مع الجانب المصري في القاهرة من 5 إلى 6 مايو الحالي، تهدف لإيجاد أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها حول المشاورات السياسية بين تركيا ومصر، إن "المشاورات ستعقد برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة".

وأضافت أن "المناقشات ستركز على الخطوات الضرورية لإيجاد أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

 

المصدر: RT

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