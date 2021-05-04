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مصر.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن موجة حر شديدة تضرب البلاد

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مصر.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن موجة حر شديدة تضرب البلاد
آخر صور للأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة في مصر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة.

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وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، كما تصل درجات الحرارة علي جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح علي مناطق متفرقة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

من جهته، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

المصدر: اليوم السابع

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