الصحة المصرية محذرة: متوسط نسبة إشغال المستشفيات بمصابي كورونا وصل إلى 47%

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن متوسط نسبة الإشغال في المستشفيات بمصابي كورونا في البلاد وصل إلى 47 بالمئة.

وفي تصريح تلفزيوني، قال مجاهد إن "مصر تتبع برنامجا ما يسمى الوضع الجيني، والذي نقوم عبره برصد ظهور السلالات في دول العالم، وكيفية التعامل مع الزيادة في الإصابات ونسبة الإشغال في المستشفيات".

وأضاف أن "نسب الإشغال في المستشفيات بمتوسط 47% وهناك متابعة لحظية لاستهلاك الأكسجين"، مشيرا إلى أن "مصر تحافظ على مخزون استراتيجي من الأكسجين".

وأكد أن "المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بكورونا لديها وفرة من أنابيب الأكسجين"، مطالبا المصريين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ولفت إلى أن "الوزارة تتابع كل المشكلات التي تواجه المستشفيات فيما يخص الأشعة المقطعية والأكسجين"، مشيرا إلى أنه "يتم إنتاج يوميا 400 ألف لتر من الأكسجين يوميا".

المصدر: RT