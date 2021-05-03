رئيس الاتحاد الإفريقي يزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

أعلن فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنه سيزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن "شيسيكيدي أبلغها بأنه سيقوم بجولة قريبا ستشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة.

وأضافت أن "شيسيكيدي أكد لها أن هناك تنسيقا يتم بينه بوصفه رئيس للاتحاد الإفريقي، وبين الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يهدف لإيجاد حل لموضوع سد النهضة".

وأعربت عن ارتياحها لهذا المسعى، مشيرة إلى أنه "يصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له، وهو ضرورة إشراك العالم (في حل الأزمة) على الرغم من إيمان السودان بضرورة حل المشكلات الإفريقية إفريقيا".

المصدر: "سونا"