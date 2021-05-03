 
مباشر

رئيس الاتحاد الإفريقي يزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

أخبار العالم العربي

رئيس الاتحاد الإفريقي يزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة
Reuters FABRIZIO BENSCH
رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbn5

أعلن فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنه سيزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن "شيسيكيدي أبلغها بأنه سيقوم بجولة قريبا ستشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة.

 وأضافت أن "شيسيكيدي أكد لها أن هناك تنسيقا يتم بينه بوصفه رئيس للاتحاد الإفريقي، وبين الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يهدف لإيجاد حل لموضوع سد النهضة".

وأعربت عن ارتياحها لهذا المسعى، مشيرة إلى أنه "يصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له، وهو ضرورة إشراك العالم (في حل الأزمة) على الرغم من إيمان السودان بضرورة حل المشكلات الإفريقية إفريقيا".

المصدر: "سونا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا