وزارة الاقتصاد الفلسطينية تمنع إدخال وتسويق "السلطات" الإسرائيلية إلى السوق

قررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية منع إدخال وتسويق السلطات (سلطات الخضروات) الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، لرسوبها في الفحص المخبري.

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وأشارت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة، إلى أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري فيها، علاوة على ارتفاع نسبة المواد الحافظة في السلطات، متجاوزة بذلك الحد المسموح به، وفق التعليمات الفنية الإلزامية .

وأفاد موقع "معا" الفلسطيني بأن طواقم حماية المستهلك بدأت بسحب المنتج الإسرائيلي من السوق، ومنعت إدخال أي كميات جديدة الى السوق الفلسطينية، وحذرت من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.

المصدر: "معا"