رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يتسلم مشروع الميزانية المعدل من الحكومة

تسلم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه وفد وزاري، مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بعد تعديله​​​.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان له، إن "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التقى بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، وفدا من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر بوفرنه، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي".

وأضاف أن "صالح بحث خلال اللقاء مع الوزراء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء".

ولفت إلى أن "صالح تسلم من الوفد الوزاري الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقا لملاحظات مجلس النواب".

المصدر: "سبوتنيك"