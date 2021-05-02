أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وقال الجهاز إن "مسلحي عصابات داعش الإرهابية هاجموا قوات الجيش العراقي في قرية المحمودية التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور بمحافظة نينوى".

وأضاف أن "الاشتباكات ما تزال مستمرة بين الجانبين".

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق قد أعلنت أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نوري حمه علي، السبت، مقتل ثلاثة عناصر من البيشمركة، بينهم ضابط، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الليلة الماضية.

المصدر: RT