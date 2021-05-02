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وزير الدفاع التركي يزور الحدود مع العراق ويتفقد مركز إدارة عملية "مخلب الصاعقة"

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وزير الدفاع التركي يزور الحدود مع العراق ويتفقد مركز إدارة عملية
twitter/ @tcsavunma
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يزور الحدود مع العراق ويتفقد مركز إدارة عملية "مخلب الصاعقة".
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وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مساء اليوم السبت، إلى ولاية شرناق جنوب شرق تركيا والتي تدار منها عملية "مخلب الصاعقة" العسكرية شمال العراق.

وأفادت وكالة "الأناضول" المقربة من الحكومة بأن أكار قام بزيارة تفقدية إلى مركز إدارة عملية "مخلب الصاعقة" رفقة قائد هيئة أركان الجيش، يشارا غولير، وقائد القوات البرية، العميد أوميت دوندار.

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وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 أبريل الجاري بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في منطقتي متينا وأفشين-باسيان شمال العراق.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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