بن زايد والبرهان يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن زايد من البرهان، اليوم السبت، تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك والتمنيات للبلدين بمزيد من الازدهار والسلامة والاستقرار.

وتناول الاتصال أيضا، "العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بمختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة كورونا وجهود مواجهتها في البلدين".

المصدر: "البيان"