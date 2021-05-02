الحوثيون يتهمون التحالف العربي بالتسبب بمقتل 30 ألف عامل يمني ورفع نسبة الفقر في البلاد إلى 80%

اتهمت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، التحالف العربي بقيادة السعودية بقتل وإصابة أكثر من 30 ألف عامل يمني منذ انطلاق عملياته العسكرية في 26 مارس 2015.

ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحركة عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء، بمناسبة عيد العمال العالمي، قوله إن "عدد القتلى من العمال اليمنيين جراء استهداف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف) بلغ أكثر من 10900 فيما وصل عدد الجرحى إلى 19498"​​​.

وأضاف أن "مئات الآلاف من العمال تم تسريحهم من أعمالهم نتيجة استهداف العدوان الممنهج لمختلف المنشآت الحيوية والمصانع وانقطاع المرتبات".

وتابع أن "العدوان والحصار تسببا في ارتفاع نسبة البطالة في اليمن إلى 65% فيما ازدادت نسبة الفقر إلى 80%".

المصدر: "سبوتنيك"