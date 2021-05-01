مصر.. وزيرة الهجرة تستقبل مصريا ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم هارب

استقبلت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، المواطن المصري المقيم بالولايات المتحدة، أحمد شعبان، الذي كان قد ساعدة الشرطة الأمريكية في إلقاء القبض على مجرم هارب.

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وأعربت نبيلة مكرم عن ترحيبها بـ"البطل المصري"، أحمد شعبان، وعن فخرها به، حيث قالت له: "أنت محب ومخلص جدا لوطنك ونموذج مشرف للرجولة المصرية في الخارج".

وبحسب موقع "اليوم السابع"، وجهت وزير الهجرة المصرية كل التحية إلى شعبان بسبب زرع حب الجيش المصري فى أولاده، إذ أنها أوضحت أنه دائما يروى بطولات الجيش المصري لنجليه في أمريكا، ويحافظ على هويتهما المصرية والعادات والتقاليد.

وأضافت: "إنه لم يدخر جهدا في المشاركة في المبادرة الرئاسية تكلم اللغة العربية، وسارع في انضمام نجليه طارق وزين لها والمشاركة في معسكراتها التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة ويل سبرنغ".

وأشار "اليوم السابع" إلى أن نبيلة مكرم "تحدثت مع نجلي أحمد شعبان عن مدى حبهما لمصر ومعرفتهما بتاريخها وببطولات القوات المسلحة المصرية، علاوة على التقاطهما صور تذكارية مع سيادتها، حيث أكد الطفلان طارق وزين على انتمائهما لمصر وحبهما لجيشها وحضارته العريقة".

وزار أحمد شعبان ونجليه، المتحف الجوي، ضمن زيارة نظمتها وزارة الهجرة، حيث استمعوا إلى شرح مكونات المتحف ومنطقة المعرض المفتوح، وتضمنت الجولة مشاهدة فيلم "درع وسيف" عن "حرب أكتوبر 73"، وفيلم آخر عن أسطول الطائرات الحربية المصرية الحديثة وعمليات مكافحة الإرهاب الجارية الآن.

من جانبه، عبر أحمد شعبان عن فرحته بلقاء وزيرة الهجرة وبتواجده حاليا في مصر هو وأسرته، مشيرا إلى "اعتزازه بتاريخ وطنه، وبكل ما شاهده في المتحف، وأنه هو وأولاده سيكونون خط دفاع عن الدولة المصرية بالخارج ضد ما يتم الترويج له من شائعات"، بحسب "اليوم السابع".

وذكر "اليوم السابع" أن "أحمد شعبان أعرب عن فخره بكونه مصريا، وبما تقوم به الدولة المصرية في شتى المجالات، وما يقوم به الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وقال أحمد شعبان: "لدينا أيضا خير جنود الأرض، ولابد أن نساعد بلدنا لتكون الأفضل"، مؤكدا أنه "تعلم من الجيش المصري الشجاعة وعدم الخوف والتماسك وأن يقوم بدوره على أكمل وجه."

واستطاع أحمد شعبان، وهو سائق مصري يعمل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساعدة الشرطة في وضع نهاية لمطاردة مثيرة في شوارع لوس أنجلوس.

المصدر: "اليوم السابع"