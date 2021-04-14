"تعلمت عدم الخوف وكيفية التصرف من جيش بلادي".. مصري يساعد الشرطة الأمريكية بالقبض على هارب

استطاع أحمد شعبان، وهو سائق مصري يعمل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساعدة الشرطة في وضع نهاية لمطاردة مثيرة في شوارع لوس أنجلوس.

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وتمكن أحمد شعبان من مساعدة فرق الشرطة التي تضمنت حوالي 40 ضابطا وهليكوبتر، يلاحقون مطلوبا هاربا بتهمة القتل.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية في ولاية كاليفورنيا ما فعله الشاب المصري إثر ما قام به لإيقاف المطلوب، إذ أظهرت لقطات مقاطع فيديو كيف تحول أحمد شعبان إلى "بطل" عندما استخدم شاحنته الضخمة لاعتراض طريق سيارة الهارب، وصدمها ليوقفها في الحال، ثم أوقف شاحنته بعرض الشارع ليسد أي طريق يمكن أن يسلكه الهارب.

وفي حديث مع شبكة "فوكس نيوز"، روى الرجل المصري ما حدث، وأشار إلى أنه رأى المطاردة أثناء قيادته الشاحنة، لكن الوضع تغير عندما وجد أن المطاردة أصبحت بالقرب منه، فاعترض طريق الهارب بشاحنته حتى أن أكياس الهواء في سيارته انطلقت بسبب قوة الاصطدام، وقال الرجل المصري: "إذا لم أوقفه كان سيقتل شخصا آخر..كان هذا هو قلقي الرئيسي..فكرت فقط في إبعاده عن الطريق، إذ أن رجال الشرطة كانوا ورائه لفترة طويلة ولم يوقفوه، بينما سيارتي لديها القوة لفعل ذلك، كما أنه واجبي".

وأوضح السائق المصري "كيف أبطأ حركته قليلا حتى يقابل سيارة الهارب عند التقاطع، وعندما حاول الأخير مرة أخرى المناورة للهروب من شاحنته العملاقة، فما كان منه إلا أنه أوقف الشاحنة بعرض الطريق حتى يحبسه تماما بينه وبين الشرطة من الناحية الأخرى".

وعما إذا ما كان قد شعر بالخوف على سلامته، قال أحمد شعبان إنه أدى الخدمة في الجيش المصري حيث "تعلم عدم الخوف وكيفية التصرف تحت الضغط وعدم التردد".

وأوضح أن "الشرطة شكرته، وكانت داعمة للغاية لما فعله، مشيدا بدورها، وأن ضباط الشرطة كان يمكنهم أن يستخدموا العنف لإيقاف الهارب، لكنهم فضلوا عدم فعل ذلك".

وخلال المقابلة، ارتدى أحمد شعبان "تي شيرت" كتب عليه "أب مصري"، إلى جانب علم مصر.

المصدر: "المصري اليوم" + RT