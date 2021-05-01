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رغم محاولته الفرار.. شرطة السعودية تعتقل مطلق النار على منزل زوجته بالرياض

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رغم محاولته الفرار.. شرطة السعودية تعتقل مطلق النار على منزل زوجته بالرياض
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سعودي يطلق النار على منزل أهل زوجته في الرياض.
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أعلنت الشرطة السعودية أنها ألقت القبض على مواطن أطلق رصاصات من سلاحه أمام منزل أهل زوجته في العاصمة الرياض مهددا السيدة بحرقها في حادث أثار ضجة وردود أفعال واسعة في البلاد.

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته".

وذكر الكريديس: "تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر. وتم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

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وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في حي عرقة بالرياض، وذكر مغردون أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.

وأظهر الفيديو الذي وثقته امرأة من فوق المنزل، وهي فيما يبدو زوجة المهاجم، لحظة إطلاق النار أكثر من مرة وصراخها، فيما كانت تنادي على أخيها الذي كان يتصدى لزوجها.

وتناقل مغردون داخل الهاشتاغ مقاطع صوتية أرسلها الزوج عبر منصة "واتساب" لزوجته وعائلتها يهددهم فيها بالحرق جميعا حتى أولاده بسبب طلبها الخلع، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ويسوف يقتلهم.

المصدر: RT

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