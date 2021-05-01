غضب بين رهبان مصريين على خلفية رفع الأحباش لعلم أثيوبيا فوق دير السلطان في القدس

ذكرت مصادر قبطية مصرية أن احتكاكات تجري بين رهبان أحباش ورهبان مصريين في مدينة القدس على خلفية رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان بالمدينة.

وقالت الباحثة الحقوقية المصرية جورجيت شرقاوي لـRT إن الاحتكاكات بين الطرفين تجددت ووصلت إلى حد الاشتباك، متهمة السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ لصالح الرهبان الأحباش.



وأشارت الى وجود "تعتيم" على هذه القضية، واصفة الحادثة بـ"بالغة الخطورة" مشيرة في الوقت ذاته إلى تصدى "نيافة الأنبا انطونيوس" للرهبان الأحباش شخصيا.

وطالبت شرقاوي بـ"تدخل عاجل للسلطات المصرية وزارة الخارجية والسفارة لإنقاذ الرهبان المصريين. ووقف استفزازات الرهبان الأحباش التي وصلت ذروتها، مؤكدة أن تفجير هذه القضية في هذا التوقيت الحرج "مقصود".

وقالت إن رفع علم إثيوبيا"يأتي لإظهار تبعية المكان للدولة"، مشيرة إلى أن الأماكن الدينية لا ترفع فيها أعلام دول".

ودعت السلطات المصرية للتدخل فورا لـ"إنقاذ الدير المصري من احتلال الأحباش وطمس الهوية المصرية". وتابعت إن "القضية مصرية سياسية وليست قضية قبطية".

هذا وذكرت صفحة الكنيسة القبطية الرسمية على "فيسبوك" أن "الأحباش اعتدوا على قدس الأب انطونيوس الاورشليمي عند محاولته إنزال العلم وقاموا بشتمه و التهجم عليه".

المصدر: RT