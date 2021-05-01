السودان يدين "تنصل إثيوبيا" من اتفاقيات الحدود بين البلدين

دانت وزارة الخارجية السودانية "أحاديث المسؤولين الأثيوبيين" عن أن الخرطوم تعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه "اتفاقيات استعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان للخارجية السودانية، يوم الجمعة، أن "الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية تشمل التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة لها"، مضيفا أن "التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية".

وأشار البيان إلى أن "الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضوا في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعا للاستعمار الثنائي".

ودعا البيان إثيوبيا إلى "العمل المشترك القائم على المصالح المشتركة، وألا تستغرق في محاولات الهروب من مشاكلها الداخلية بخلق عداوات تختلقها مع السودان أو غيره من دول القارة، وأن تعمل مع السودان وغيره للاتفاق على الأطر القانونية المؤسسة لهذه المصالح".

المصدر: RT