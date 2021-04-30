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الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات
Reuters SAL/
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، مرسوما أجل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15 يناير المنصرم.

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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن إصدار المرسوم جاء "بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية".

وكان عباس أعلن، يوم الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، متهما السلطات الإسرائيلية بالحيلولة دون تنظيم عملية الاقتراع في القدس الشرقية.

من جهتها، قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إنها تشعر بخيبة أمل إزاء "قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية" التي كانت مقررة في مايو.

ودعت الدول الأربع في بيان مشترك "السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن".

المصدر: "وفا" + RT

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