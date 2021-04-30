الحرس الوطني لولاية جورجيا الأمريكية يعلن مشاركته في مناورات عسكرية بالمغرب

أعلن الحرس الوطني لولاية جورجيا الأمريكية أنه سيشارك بأكثر من 740 جنديا في مناورات "الأسد الإفريقي 2021" بالمغرب.

وجاء في بيان لقوات حرس ولاية جورجيا أن هذه المناورات ستنطلق في شهر يونيو المقبل، وسيشارك فيها أيضا "أزيد من 4000 جندي من الجيش الأمريكي من مختلف الفروع وأزيد من 5000 من القوات المسلحة الملكية المغربية، بالإضافة إلى قوات من السنغال، وتونس، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا وغيرها".

More than 740 U.S. Army Soldiers from the Georgia Army National Guard will participate in training exercise African Lion 21 in the country of Morocco June 7-18. pic.twitter.com/9TbLYiIbQ9 — GA National Guard (@GeorgiaGuard) April 27, 2021

وقال موقع "هسبريس" المغربي إنه من المنتظر وصول قوات أمريكية وأخرى أجنبية إلى منطقة الصحراء من أجل المشاركة إلى جانب القوات المسلحة الملكية في المناورات المذكورة.

المصدر: RT + "هسبريس"