رفع مركب "خوفو" تمهيدا لنقله إلى المتحف الكبير في مصر

انتهت وزارة السياحة والآثار المصرية من رفع جميع القطع الخشبية الخاصة بمركب خوفو، من الحفرة التي وجدت بها بجوار هرم خوفو الأكبر.

وأكد عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف الكبير والمشرف على مشروع ترميم المركب، أن البعثة المصرية اليابانية المشتركة نجحت في استخراج الأجزاء الأخيرة من المركب وعددها 1175 قطعة، وتم وضعها في مركز الترميم بجوار الموقع، وذلك تمهيدا لنقلها إلى مركز الترميم بالمتحف الكبير، حيث سيتم عرض المركب في مبنى خاص به.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مبنى متحف مركب الملك خوفو والمقام على مساحة 15 ألف متر، قبل 30 يونيو المقبل، وتم تصميم المبنى على شكل واجهة عرض زجاجية بالكامل، بارتفاع 15 متراً، وطول 50 متراً، ومكون من أربعة أدوار ويضم أنشطة كثيرة وخدمات، كما يوجد به جزء تاريخي يحكي قصة عمل المراكب وقصه البعث.



ويتكون المركب من 1260 قطعة، وتحتاج أخشابه إلى ترميم وتدعيم وتقوية، وتم ترقيم وعمل تصوير ثلاثي الأبعاد لكل قطعة، حتى يمكن إعادة تركيبها على نموذج كامل بشكل علمي دقيق.



المصدر: وسائل إعلام مصرية