الكشف عن وفاة ثلاث فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد (وثيقة)

كشفت السفارة الفلسطينية في العراق، اليوم الجمعة، عن وفاة ثلاث نساء فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الذي اندلع الأسبوع الماضي.

وذكر بيان للسفارة، أن "النساء هن هاجر محمود يوسف الشعبان، وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان".

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ونجم حريق اندلع السبت الماضي في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد عن انفجار عبوة أوكسجين، أودى بحياة 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

المصدر: RT